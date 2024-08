Le 10 juillet dernier, Modou R. Diop a frôlé la mort. Ce père de famille résidant au quartier Espagne de Mbour a été pris à partie par O. Sow (22 ans) et A. Bâ (19 ans), deux présumés dealers de chanvre indien. Ces derniers se sont défoulés sur lui avec leurs machettes. Baignant dans son sang, la victime restera inerte au sol. La prenant pour mort, les agresseurs la trainent loin de son domicile et l’y abandonnent.

Modou R. Diop a été retrouvé mal en point par des passants, qui l’ont déposé à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro. Admis aux urgences, il est sauvé après avoir reçu des soins intensifs. Il s’en tirera avec une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 45 jours.

À sa sortie d’hôpital, la semaine dernière, Diop a porté plainte contre X au commissariat central de Mbour. D’après L’Observateur, qui rapporte cette histoire, l’enquête ouverte a permis de mettre la main sur O. Sow et A. Bâ.

Pire pour eux, rapporte le journal, les mis en cause ont été arrêtés en possession d’un kilo et de 11 cornets de chanvre indien. Et pour ne rien arranger, ils découvriront que Modou R. Diop n’est pas mort.

Face aux enquêteurs, renseigne L’Obs, O. Sow et A. Bà ont reconnu avoir agressé le plaignant, mais ils ont affirmé s’être trompés de cible. «Les deux trafiquants de drogue confient aux forces de l’ordre avoir confondu Modou R. Diop à un policier nouvellement affecté à Mbour et qui ne cesse de démanteler leurs différents réseaux de trafic de chanvre indien», rapporte le quotidien du groupe futurs médias.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils avaient menacé de mort leur victime trois jours avant l’agression, selon L’Obs. Ce jour-là, rembobine le journal, ils l’ont trouvée devant sa maison en train de prendre du thé. Après l’avoir abreuvée d’injures, poursuit la source, ils promettent de lui faire sa fête s’il continue de leur mettre les bâtons dans les roues. Ils ont été déférés au parquet de Mbour vendredi dernier.