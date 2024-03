Mbaye Diagne, l’international sénégalais : « Je n’ai rien à regretter dans ma carrière de footballeur »

Auteur d’une saison exceptionnelle du côté d’Al-Qadsiah FC (D2 saoudienne), l’international sénégalais, Mbaye Diagne s’est confié sur son avenir, sur son choix de rejoindre la deuxième division saoudienne, mais aussi sur l’Équipe Nationale du Sénégal. Selon l’ancien sociétaire du Galatasaray, il ne regrette rien dans sa carrière de footballeur.

Absent de la sélection sénégalaise de football depuis mars 2021 lors de la 6ᵉ journée des éliminatoires pour la CAN-2021 contre l’Eswatini (1-1), Mbaye Diagne est interrogé si son choix de rejoindre Al-Qadsiah FC ne l’a pas forcément fermé la porte d’un retour en sélection. Mais le natif de Dakar semble ne pas avoir pensé à cette possibilité avant de signer à Al-Qadsiah FC.

« Franchement, en signant en D2 saoudienne, je n’ai pas pensé que cette option m’éloignerait de l’équipe nationale. Mon niveau dépasse largement la D2. Je sais bien pourquoi j’ai fait ce choix (rires) », a d’abord lancé Diagne.

Avant d’ajouter. « Je vous ai déjà dit, qu’avant de rejoindre ce club, je ne peux même pas dénombrer les offres que j’ai rejetées, venant de clubs de D1. Dieu a fait qu’on n’a pas trouvé un accord. Comme on dit, time is money. Je travaille pour réaliser mes projets et aider ma famille. Je ne veux pas avoir des regrets après la fin de ma carrière sportive. J’ai joué partout, sans chercher à avoir la notoriété »

« […] je suis nostalgique de la sélection »

Auteur de 14 buts en 14 matchs joués avec ses nouvelles couleurs, l’international sénégalais pense encore à un retour en sélection.

« Je ne suis plus revenu en équipe nationale depuis 2021, quand j’étais à West Bromwich Albion. C’est vrai que je suis nostalgique de la sélection, mais je me plie à la volonté divine. Je n’ai rien à regretter dans ma carrière de footballeur », a-t-il conclu.