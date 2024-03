Présidentielle : Karim Wade accuse Amadou Ba de…

Karim Wade n’a pas été retenu dans la course à la Présidentielle, mais son électorat intéresse plusieurs candidats. Alors que ses militants attendent son choix, Wade-fils semble cependant s’éloigner de Amadou Ba. Dans un post sur X, il a accusé Amadou Ba de tenter de démarcher intensivement ses hommes pour “justifier le vol du scrutin de ce dimanche“.

“De nombreux militants du PDS me disent que le candidat Amadou Bâ fait non seulement dans la manipulation mais également dans le démarchage intensif de certains responsables de notre parti. Visiblement, il a impérativement besoin du ralliement du PDS pour bénéficier de notre force de frappe électorale pour justifier le vol du scrutin de dimanche et se déclarer vainqueur au premier tour de l’élection Présidentielle du 24 mars 2024. Devons nous accepter ce crime contre notre démocratie et être les complices de ce coup d’État électoral et de ce simulacre d’élection présidentielle? La réflexion continue…“, a écrit Karim