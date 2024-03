“Fayyu Jotna” : Noo Lank appelle les Sénégalais à aller retirer leurs cartes d’électeurs

De par la voix du secrétaire exécutif national, le collectif a d’abord salué le déroulement des campagnes marqué par des propositions programmatiques à cet effet ainsi que le climat d’apaisement constaté de façon générale.

En outre, Noo Lank de rappeler aux Sénégalais que “le levier démocratique est le moyen le plus efficace pour se faire entendre et sanctionner un régime qui a manqué de sensibilité et de considération face à beaucoup de préoccupations des sénégalais“.

Cette posture découle de son slogan “Fayyu Jotna” lancé depuis les élections locales passées.

Ainsi, les membres du collectif invitent les Sénégalais à aller récupérer massivemet leurs cartes d’électeurs .

« Les 19 candidats sont également appelés à sensibiliser vivement leurs militants et sympathisants en ce sens pour leur permettre de traduire leur volonté au grand rendez-vous », précise le communiqué de presse parvenu à Seneweb.

Pour finir, Noo Lank s’attend à ce que cette élection présidentielle se déroule librement avec la plus grande transparence car “il en va de la responsabilité du président en fin de mandat”.

“Il a l’obligation d’assurer un scrutin dont le déroulement ne sera pas douteux et que les résultats ne feront pas l’objet d’une contestation flagrante“, rappelle le Collectif.