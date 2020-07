Mbao : Fuite d’hydrocarbures provenant du sea-line de la Sar

La Société africaine de raffinage (Sar) a été informée, hier jeudi 16 juillet 2020 à 22h par la Haasmar de la présence de traces d’hydrocarbures dans la zone de Mbao. C’est ainsi, selon le service communication de ladite société, qu’une équipe composée des agents de la Direction de l’environnement et des établissements classés, de la brigade environnementale de la gendarmerie, de la Société africaine de raffinage (Sar), la compagnie Nrbc de la Brigade nationale sapeurs-pompiers, de Urgence environnement, du Port autonome de Dakar et la marine nationale s’est rendue sur la plage de Mbao pour constater l’ampleur de la situation.

Par ailleurs, un autre groupe composé d’éléments de la Sar, la Haasmar et de la marine nationale ont, à bord d’une vedette, effectué un déplacement en mer pour voir l’étendue du phénomène.

« A l’issue de cette visite, il à été constaté une fuite d’hydrocarbures, constituée de fuel provenant du sea-line de la Sar situé à 700 mètres de la plage », nous signale-t-on.

Mais, après constat, les équipes de la Sar et celle de l’entreprise prestataire de la maintenance ont entrepris les actions appropriées pour réparer la fuite, informe la même source. Celle-ci de rassurer, toutefois, que des actions de décontamination seront entreprises pour annihiler toute possibilité de pollution.