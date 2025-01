Matam : l'immatriculation des motos en péril face aux lourdeurs administratives*

La campagne d’immatriculation des motos Jakarta, initiée le 06 janvier par le ministère des Transports, rencontre des obstacles majeurs dans la région de Matam. Destinée à réguler un secteur jusque-là informel et à renforcer la sécurité routière, l’opération se heurte à des difficultés administratives, notamment l’obtention du Certificat de mise à la consommation (CMC).

Les conducteurs, pour la plupart opérant sans documents officiels, peinent à fournir les pièces exigées, telles que la carte grise, le permis de conduire et la copie de la pièce d’identité du vendeur, indispensable pour compléter le CMC. Face à ces défis, les services des mines, dirigés par Alioune Sarr, orientent les souscripteurs vers les douanes pour tenter de régulariser leur situation. Pour répondre à l’afflux des demandes et au défi logistique imposé par l’étendue de la région, des points de dépôt décentralisés sont envisagés dans les départements de Kanel et Ranérou. Une mesure urgente, selon les autorités locales, pour éviter que cette campagne cruciale pour la sécurité et la régulation du secteur ne s’essouffle prématurément.