Marième Faye à Dakar pour le…

Des nouvelles de l’ex-Première dame. D’après Les Échos, Marième Faye était à Dakar pour le mariage de l’un de ses garçons, Ibrahima Sall. «Dans la plus grande discrétion, elle était accompagnée de sa fille», souffle le journal.

La même source révèle que Ibrahima Sall s’est marié avec la fille de Tahirou Sarr, l’homme d’affaires réputé proche de l’ancien couple présidentiel, et que la cérémonie a eu lieu à Yoff, chez le père de l’élue. Contrairement à ce qui a été annoncé, le Président Macky Sall n’a pas effectué le déplacement. Il était représenté par le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, et d’autres figures du régime tombé le 24 mars dernier, rapporte Les Échos.

Depuis la fin de sa présidence, le 2 avril, Macky Sall et sa famille se sont installés au Maroc. Et les rares fois où les lumières sont braquées sur eux, celles-ci se fixent sur l’ancien chef de l’État qui, sous sa nouvelle casquette d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète (4P), parcourt le monde, prêchant la bonne parole.