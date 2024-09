Le mouvement Maggi PASTEF a tenu une conférence de presse ce Vendredi pour renouveler son soutien inconditionnel au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko, tout en abordant les récents développements politiques au Sénégal. Le coordinateur du mouvement a souligné l’importance de maintenir l’engagement du peuple Sénégalais derrière le leadership du duo Diomaye – Sonko dans cette nouvelle phase de gouvernance.

Mayabé Mbaye a rappelé que le programme politique de la coalition Diomaye Président a été massivement adopté par le peuple lors des élections présidentielles, menant à une victoire éclatante. Cependant, après cette élection, Maggi PASTEF a dénoncé les efforts répétés de la majorité parlementaire pour bloquer les initiatives du gouvernement. Certains députés sont même allés jusqu’à proposer une motion de censure dans le but de renverser le gouvernement.

Face à ces tentatives de déstabilisation, le président Diomaye Faye a pris la décision audacieuse de dissoudre l’Assemblée nationale, une décision qui, selon Maggi PASTEF, marque “une nouvelle ère dans la gestion des affaires publiques.” Le coordinateur Mayabé Mbaye a également critiqué les attaques injustifiées contre le Premier ministre Ousmane Sonko, accusant l’opposition de privilégier des polémiques stériles au lieu de proposer des solutions concrètes pour le pays.

Le mouvement Maggi PASTEF a mis en avant les réalisations et projets du Premier ministre Sonko, en particulier les 80 projets de loi, qualifiés “d’autoroutes pour la réalisation des projets,” qui sont actuellement à l’étude à la présidence. Ces projets visent la transformation structurelle du Sénégal à travers des programmes de développement ambitieux. Le coordinateur a fixé l’objectif d’obtenir 140 députés à l’Assemblée nationale pour assurer une majorité solide en faveur du régime, et a appelé à une mobilisation nationale pour soutenir ces initiatives jugées cruciales pour l’avenir du pays.

Un hommage a également été rendu aux anciens militants du mouvement PASTEF, saluant leur dévouement inébranlable malgré les défis du temps. Le mouvement a souligné l’importance de rester unis et résolus afin de concrétiser la vision du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, visant à instaurer un Sénégal prospère et juste.

En conclusion, Maggi PASTEF a exhorté les Sénégalais à rester debout et engagés aux côtés du Premier ministre Ousmane Sonko, convaincu que son leadership est essentiel pour mener à bien les réformes et programmes nécessaires au développement durable du pays.