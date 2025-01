Lors de la 30ᵉ conférence des ambassadeurs, organisée les 6 et 7 janvier 2025 à l’Élysée, Emmanuel Macron a abordé plusieurs sujets majeurs de la diplomatie française. Devant les représentants de la France en poste dans le monde, le président s’est longuement exprimé sur les relations avec l’Afrique, un continent où la présence française évolue fortement.

« La France n’est pas en recul en Afrique »

Dans son discours inaugural, Emmanuel Macron a tenu à démentir les critiques sur le rôle décroissant de la France en Afrique : « Non, la France n’est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. »

Évoquant les récents départs des militaires français du Sénégal et du Tchad, il a insisté sur le caractère nécessaire de ce repositionnement stratégique : « On a choisi de bouger parce qu’il fallait bouger. »

« On a oublié de nous dire « merci » »

Le chef de l’État a rappelé le rôle crucial de la France dans la lutte contre le terrorisme sur le continent depuis 2013. « On avait raison », a-t-il affirmé, tout en regrettant un manque de reconnaissance : « Je crois qu’on a oublié de nous dire « merci ». Ce n’est pas grave, ça viendra avec le temps. »

Il a ensuite adressé un message clair aux gouvernants africains : « L’ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c’est une maladie non-transmissible à l’homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n’ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter : aucun d’entre eux ne serait aujourd’hui avec un pays souverain si l’armée française ne s’était pas déployée dans cette région. »

Les raisons du retrait militaire

Macron a expliqué que les récents coups d’État en Afrique avaient changé la donne : « On est parti parce qu’il y a des coups d’État, parce qu’on était là à la demande d’États souverains. À partir du moment où il y a eu des coups d’État, où les gens ont dit « notre priorité, ce n’est plus la lutte contre le terrorisme », la France n’y avait plus sa place. »

Le président a également justifié la réorganisation de la présence française, en précisant que cela avait été fait en concertation avec les dirigeants locaux : « Nous avons proposé aux chefs d’États africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l’annonce. Mais ne vous y trompez pas : parfois, il a fallu les pousser. »

« Ce n’est pas parce qu’on est poli… »

Face aux accusations de « retrait forcé », Emmanuel Macron a défendu la posture française : « Ce n’est pas parce qu’on est poli, correct, et qu’on se réorganise nous-mêmes, qu’il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant : « Ils sont chassés d’Afrique. » »

Il a tenu à rappeler que certaines décisions avaient été difficiles pour les pays concernés : « Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l’armée française ou même la réorganiser. Mais on l’a assumé ensemble. C’est ça, le partenariat. »

Une réorganisation assumée

En insistant sur l’importance d’une coopération respectueuse et réfléchie, Emmanuel Macron a affirmé que la France continue de jouer un rôle majeur en Afrique, mais sous une forme différente, davantage axée sur les partenariats que sur la présence militaire traditionnelle.