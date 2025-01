Conakry :Un jeune de 20 ans abattu lors d’une manifestation

En Guinée, un jeune homme a tragiquement perdu la vie en marge d’une manifestation interdite, organisée par les forces vives. Selon des informations relayées par le site Sud Quotidien, l’incident s’est déroulé dans la zone de la T8, où la victime a été atteinte par balle.

D’après les précisions fournies par le média guinéen, le jeune homme a été touché à l’abdomen avant de succomber à ses blessures dans une clinique voisine, plongeant sa famille dans la consternation. Le défunt, Mamadou Baïlo Sidibé, âgé de 20 ans, travaillait à la fois comme conducteur de taxi-moto et tôlier.Oumar Sidibé, le père du jeune homme, a exprimé sa douleur en relatant les circonstances dans lesquelles il a appris la nouvelle : « J’étais déjà au boulot quand mon frère m’a appelé pour me dire qu’on a tiré sur mon enfant. Je lui ai demandé c’est où mon frère m’a répondu qu’il ne sait pas si c’est à la T8 ou Sonfonia. Après je suis venu au carrefour j’ai vu mon beau et je lui ai demandé où est mon fils après il m’a dit que son fils se trouve à l’hôpital et quand je suis allé j’ai vu qu’on lui a tiré au niveau du ventre. Il fait taxi-moto en même temps aussi il faisait de la tôlerie. C’est son corps que j’ai trouvé couché. Il avait 20 ans et il s’appelait Mamadou Baïlo Sidibé. »Il s’agit de la première victime par balle de cette journée de manifestation interdite, suscite de vives émotions dans le Grand Conakry. Détails et explications supplémentaires sur cet événement ont été rapportés par nos confrères de Sud Quotidien, qui insistent sur la gravité de la situation.