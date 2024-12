Lutte contre l’insécurité : Jean Baptiste Tine s’engage ....

Le 20 décembre 2024, Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur, a présenté devant la commission de l’Assemblée nationale le budget 2025 de son ministère. Adopté par les députés, ce budget s’élève à 204,4 milliards de FCFA, soit une hausse de 7,4 milliards par rapport à 2024.

Selon le ministre, ces ressources supplémentaires serviront à renforcer les actions stratégiques inscrites dans le plan opérationnel 2025.a également pris note des suggestions des députés et a assuré de sa volonté de répondre efficacement à leurs attentes. Jean Baptiste Tine a promis que la nouvelle doctrine de police de proximité, adoptée en début de semaine, « apportera un vrai changement dans les relations entre la Police, la Gendarmerie et les populations. ».Il a aussi affirmé que « des efforts supplémentaires seront fournis dans la lutte contre l’insécurité, et que la lutte contre la corruption sera un combat national. »

Cette augmentation budgétaire est le signe d’une volonté ferme d’adopter des solutions durables pour protéger les citoyens et leurs biens.