Affaire Sweet Beauty: Ndèye Khady Ndiaye aurait saisi le Procureur pour...

Dans l’affaire Sweet Beauty, Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage éponyme, a été jugée en 2023 pour son rôle présumé dans des actes d’incitation à la débauche. Le 1er juin 2023, la Chambre criminelle du tribunal de Dakar l’a condamnée à deux ans de prison ferme et à une amende de 600 000 francs CFA. Cette décision a été rendue après un procès où les avocats de la défense ont demandé un renvoi, mais leur requête a été rejetée par le tribunal.

Suite à cette condamnation, Ndèye Khady Ndiaye aurait décidé de contester le verdict, selon Dakar buzz. Elle aurait saisi le Procureur de la République pour demander une nouvelle audience, arguant que des éléments nouveaux ou des erreurs de procédure justifient une réévaluation de son dossier. Cette démarche vise à obtenir une révision de la décision rendue en première instance, dans l’espoir d’une issue plus favorable.

L’affaire Sweet Beauty a suscité une attention considérable au Sénégal, notamment en raison des implications politiques et sociales qu’elle comporte. La condamnation de Ndèye Khady Ndiaye et de son coaccusé, Ousmane Sonko, a provoqué des manifestations et des débats sur la justice et les droits des femmes dans le pays. La demande de réexamen de son cas par Ndèye Khady Ndiaye pourrait avoir des répercussions sur la perception publique de l’affaire et sur la confiance des citoyens dans le système judiciaire sénégalais.

Il est important de noter que la saisine du Procureur pour une nouvelle audience ne garantit pas nécessairement une révision du jugement initial. Le Procureur de la République évaluera la recevabilité de la demande en fonction des éléments présentés et des dispositions légales en vigueur. Si la demande est jugée recevable, une nouvelle audience pourrait être programmée, offrant ainsi à Ndèye Khady Ndiaye l’opportunité de défendre sa cause à nouveau devant le tribunal.