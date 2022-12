Lutte contre la délinquance et le banditisme : 550 individus interpellés par la police

Ce large ratissage effectué entre 21h et 05h du matin par les éléments des commissariats, des postes de Police du Sénégal, a permis de secouer les rangs des malfaiteurs.

Selon les informations de Seneweb, cette opération de sécurisation s’est soldée par l’interpellation de 550 personnes dont 393 pour vérification d’identité, 91 pour ivresse publique et manifeste, 7 pour détention et usage de chanvre indien, 3 pour offre et cession de chanvre indien, 2 pour rixe sur la voie publique, 23 pour nécessité d’enquête, 3 pour non-inscription sur le fichier sanitaire et social, 4 pour vol, 4 pour flagrant délit de vol, 2 pour coups et blessures volontaires, 2 pour menace de mort, 11 pour usage de produits cellulosiques, 3 pour vagabondage, 2 pour conduite sans permis.