Un corps sans vie a été découvert à Tivaouane précisément au quartier de Sinou Khali.

La dépouille en état de décomposition très avancée a été retrouvée dans la décharge située entre le quartier Sinou Khali et Ndindy.

Pour l’heure, on ignore l’identité de la victime et la cause du décès. Cependant, selon notre source, la victime aurait été tuée et enterrée dans ladite décharge. Les limiers et les sapeurs-pompiers de la ville de Maodo sont sur place. Nous y reviendrons…