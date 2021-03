L’UNFP demande à ce que les internationaux africains puissent rejoindre leurs sélections

Le syndicat des joueurs s’oppose à la décision de la Ligue de football professionnel de ne pas libérer les internationaux pour les matchs de qualifications pour la CAN 2021.

Le bras de fer ne fait que commencer. Au lendemain de la décision de la Ligue de football professionnel de ne pas libérer les internationaux africains évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 pour les matchs de qualifications pour la CAN 2021 (du 22 au 31 mars), en raison de la crise sanitaire imposant une septaine à leur retour en France, le syndicat des joueurs est passé à l’attaque. Dans un communiqué, l’UNFP affirme partager « la légitime incompréhension des footballeurs internationaux autres que français » et « comprend leur détresse, partage leur colère, notamment manifestée auprès d’elle par les sept joueurs lyonnais concernés ». Parmi eux l’Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko-Ekambi ou l’Ivoirien Maxwell Cornet qui n’ont pas encore l’assurance de disputer la compétition continentale.