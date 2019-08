PSG : les excuses inattendues de Kylian Mbappé sur sa sortie polémique

Au cours de sa conférence de presse ce vendredi, depuis Shenzhen, en Chine, Kylian Mbappé est revenu sur sa fameuse sortie lors des derniers Trophées UNFP. Et si l’attaquant du Paris SG s’est excusé, il regrette surtout la forme. Pour ce qui est du fond…

« Je pense que c’est un moment très important pour moi, car je pense que j’arrive à un premier ou à un second tournant de ma carrière. Je pense que j’ai découvert beaucoup de choses ici et je sens que c’est le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être ici au Paris Saint-Germain, ce sera peut-être ailleurs avec un autre projet. En tout cas, je voudrais vous dire merci ». Après avoir remporté le titre de meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé (20 ans) avait surpris tout son monde en lâchant cette déclaration, énigmatique à souhait.

Présent ce vendredi en conférence de presse, à la veille du Trophée des Champions, à Shenzhen, en Chine, l’attaquant du Paris SG est revenu sur cet épisode, précisant d’emblée qu’il n’avait jamais pensé à quitter le club de la capitale. « Ces déclarations étaient assez ambiguës, j’ai laissé plein de portes ouvertes, personne n’était en mesure de dire de quoi je parlais. Seuls le président, le coach et moi savons. Les gens ont dû se dire que c’était déplacé, ce n’était pas le bon endroit, j’en profite d’ailleurs pour m’excuser auprès des joueurs », a-t-il expliqué.

« Je m’excuse sans m’excuser »

Le champion du Monde 2018 s’est livré à un mea culpa. « Je vole la vedette alors que tous les joueurs ont travaillé dur pour être là, que c’est la fête de tous les joueurs. Je m’excuse aussi auprès des supporters, qui m’ont mal compris », a-t-il lâché. Pour autant, s’il regrette la forme, l’international tricolore ne retire rien ou presque sur le fond. « Je m’excuse, mais je m’excuse sans m’excuser. J’ai envie de gagner, de gagner avec le PSG. On s’est parlé, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », a-t-il poursuivi, sans trop en dire sur ses fameuses revendications et responsabilités.

Une chose est toutefois sûre, ses revendications ne concernaient pas le poste de n° 9, propriété d’Edinson Cavani. « Je suis surpris que vous disiez que je veux jouer n° 9 à la place d’Edi. On a un 9, c’est Edi, il marque, je le fais marquer, il fait marquer, c’est top. Je ne viens pas pour prendre la place des grands joueurs. Je suis plus libre sur le terrain dans une position centrale, c’est top pour marquer. Mais comme je l’ai déjà dit en conférence de presse pendant la Coupe du Monde, si je ne marque pas et qu’on gagne, je prends aussi, le plus important, ce sont les titres », a-t-il conclu. Pour le reste, il faudra attendre. Peut-être à l’occasion d’une prochaine conférence de presse…

