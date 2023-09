Ligue d’Europe: Abdallah Sima donne la victoire aux Rangers contre les Betis

Pour sa première partie du groupe C3, Les Rangers de Glasgow ont commencé par battre le Real Bétis (1-0), grâce à un but d’Abdallah Sima.

Les Glasgow Rangers ont connu un bon départ en Europa League. Le club britannique, qui a reçu le Bétis Séville de Youssouf Sabaly, a remporté 1-0. C’est l’international sénégalais

Abdallah Sima qui a offert cette précieuse victoire aux Écossais en enregistrant le seul but de la réunion à la 67ème minute aligné sur le flanc gauche de l’attaque des Rangers, l’ancien joueur du Slavia Prague a réussi à tromper le gardien de Bétis Séville après un cafouillage dans la surface de réparation. Les Rangers, qui partagent le Groupe C avec Sparta Prague, Aris Limassol et Bétis Seville, ont amorcé la phase de groupe avec une victoire à domicile.