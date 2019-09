Libération des Italiens et Allemands impliqués dans la drogue saisie au Port de Dakar : Abdoul Mbaye accuse la faiblesse du régime

Le couple allemand et les Italiens impliqués dans la quantité record de drogue saisie au Port de Dakar ont bénéficié d’une liberté provisoire de la part du parquet. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Ce qui, selon l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, révèle la faiblesse du régime de Macky Sall, face aux puissances et lobbys étrangers.

Via son compte Twitter, le président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail accuse les actuels tenants du pouvoir d’être plus enclins à mettre la justice aux trousses de leurs concitoyens. « Drogue saisie au port. Selon la presse tous les ressortissants étrangers impliqués auraient obtenu la liberté provisoire. Faiblesse d’un régime pourtant fort hargneux lorsqu’il s’agit de ses citoyens? Attendons les explications du Procureur pour mieux comprendre », a-t-il écrit sur le Réseau social.

