Lors de la session consacrée à la levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, alias Farba Ngom, Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire de la coalition Takku Wallu Sénégal et représentante désignée de l’accusé, a livré une intervention marquante.

Dans un discours empreint de gravité et de solennité, elle a rappelé que l’Assemblée nationale se trouvait face à un rendez-vous crucial avec l’histoire. « Avons-nous été justes envers notre collègue ? Avons-nous pesé et supposé avant de statuer ? » a-t-elle interrogé, déplorant l’absence de dossier complet et soulignant la précipitation dans le traitement de cette affaire.

Aïssata Tall Sall a fustigé la rapidité avec laquelle la levée de l’immunité a été envisagée, évoquant les dix jours, week-ends compris, qui ont suffi pour statuer sur une question d’une telle importance. Selon elle, le processus a manqué d’équilibre et de transparence, mettant en cause l’impartialité de l’Assemblée.

« Nous devons être une assemblée juste, une assemblée souveraine, une assemblée de rupture, » a-t-elle martelé, appelant ses collègues à mesurer pleinement la portée de leur décision.

Elle a également tenu à rappeler la posture de Farba Ngom, affirmant que ce dernier n’a jamais cherché à échapper à la justice ni à solliciter une quelconque protection. « Il a confié son destin à Dieu, le seul juge véritable, » a-t-elle déclaré avec force.

Concluant son plaidoyer, Aïssata Tall Sall a invité les députés à statuer en toute conscience et en toute responsabilité, sous le regard attentif du peuple sénégalais, rappelant que l’histoire retiendra les décisions prises en ce jour.