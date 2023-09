Les lions du sénégalais sont prêts à jouer leur prochain match

Dans l’attente du prochain match, l’équipe nationale de football du Sénégal a annoncé sa détermination à gagner, tout en affirmant que ce n’est pas une question de vengeance.«On n’a pas voulu perdre de temps. On sait qu’on a un match important pour nous et pour le peuple sénégalais» a déclaré un membre de l’équipe.

Ce match est considéré comme une revanche pour certains, suite à une défaite antérieure en 2019. Toutefois, l’équipe sénégalaise voulait clarifier les choses. J’attends que les gens parlent de vengeance, mais il ne faut pas voir les choses sous cet angle. En 2019, ils nous ont gagnés, mais entre-temps, nous étions champions d’Afrique. Cela signifie que des progrès importants ont été réalisés. »

L’équipe sénégalaise reconnaît la valeur de son adversaire, tout en gardant confiance. C’est une très grande équipe africaine, une très bonne équipe. Nous sommes maintenant en présence d’un groupe qui travaille ensemble depuis un certain temps. Le match sera très dur. Je suis toujours honoré de représenter le chandail national. Nous continuerons de travailler et de nous préparer au jeu avec sérieux. »

En dépit des changements dans l’équipe, y compris l’arrivée d’un nouvel entraîneur et d’un nouveau directeur technique, l’unité et la confiance sont toujours en ordre.La saison commence à Monaco avec un nouvel entraîneur, un nouveau directeur technique, un nouveau système de jeu, mais il n’y a aucun problème. Je n’ai pas de problème avec la concurrence. Je dois continuer de travailler. Je me fais confiance en moi-même et en mes qualités. »