Dossier – Les Coulisses de la vente des maillots des clubs sénégalais : Au-delà des Couleurs !

Au Sénégal, la vente des maillots des clubs est bien plus qu’une simple transaction commerciale. C’est une histoire de passion, d’identité et d’engagement, où chaque couleur, chaque motif, raconte un récit unique. Découvrons les stratégies innovantes adoptées par les clubs pour captiver leurs supporters et promouvoir leur héritage à travers leurs maillots.

Dans cet univers, chaque club écrit sa propre histoire à travers la valorisation de ses maillots. Le Stade de Mbour a bravement décidé de prendre les rênes de la conception avec sa propre marque, Jaxaay Wear. « Cette initiative nous permet de nous approprier et de maîtriser tous les aspects de la production et de la commercialisation, notamment en passant par le design, ce dernier aspect étant le plus motivant dans ce projet. Nos maillots nous ressemblent, donc ils nous rassemblent« , déclare Mouhamed Faye, responsable de la communication du club mbourois. “Pour la confection, la direction du club a fait confiance à une maison spécialisée basée en Turquie. Nous nous chargeons nous-mêmes de la commercialisation au Sénégal. Aux États-Unis, nous avons noué un partenariat avec la boutique Sangalo qui se charge de la promotion et de la vente”, ajoute-t-il. De leur côté, les Teungueth FC ont tissé des liens solides avec KING SPORT. À travers des maillots qui résonnent avec l’histoire du club, Teungueth FC captive l’attention de ses fidèles grâce à des campagnes marketing percutantes. « Nos ventes sont satisfaisantes, mais c’est surtout l’engouement de nos supporters qui nous réjouit« , souligne Babacar Ndiaye, avec un sourire satisfait. « Nos chiffres parlent d’eux-mêmes, surtout avec nos premières livraisons », ajoute-t-il avec enthousiasme.

« Nos maillots racontent notre histoire »

Pour AS Pikine, le choix est stratégique : l’équipementier prend en charge la production des maillots, libérant ainsi le club pour se concentrer sur la vente. « La fabrication des maillots d’AS Pikine est le fruit d’un partenariat solide avec la marque française Majestee. Cette collaboration revêt une signification particulière, car l’un des associés de Majestee est un ancien footballeur du club, un véritable fils de Pikine. Ensemble, ils ont choisi de produire les maillots en Asie”, explique Cheikh Mbacké, le manager général. « Nos maillots racontent notre histoire, et nos supporters répondent avec un soutien indéfectible« , ajoute-t-il.

Dans cette course effrénée pour l’adhésion des fans, chaque club déploie ses ressources, de la boutique mobile en ligne aux sièges des clubs transformés en points de vente. « Les premières semaines de la saison sont cruciales », reconnaît Mouhamed Faye, « mais notre engagement envers nos supporters reste constant tout au long de l’année. » La période de début de saison est souvent la plus propice aux ventes, mais certains clubs connaissent également un pic de ventes vers la fin de la saison, notamment lors des compétitions nationales telles que la Coupe du Sénégal. Malgré le mystère qui entoure les chiffres de certains clubs, l’enthousiasme général témoigne d’une véritable passion pour le football sénégalais. Et avec des prix oscillant entre 10 000 et 15 000 francs CFA, chaque supporter peut trouver le maillot qui incarne sa loyauté.

Symboles de Passion et d’Histoire

Au cœur de Marché Soumbedioune, Dakar, résonne l’esprit du Jaraaf. Arborant fièrement les couleurs vert, blanc et rouge, le club de la médina capture l’essence vibrante de cette communauté. « Chaque ligne, chaque motif, raconte l’histoire glorieuse de ce club légendaire, reflétant ainsi l’unité et la détermination de toute une communauté ». Mais tandis que le Jaraaf écrit son chapitre dans l’histoire du football sénégalais, d’autres clubs célèbrent également leur identité et leur héritage. Dans les profondeurs de la Casamance, le Casa Sports trouve son « inspiration dans les racines culturelles de la région ». Le noir profond de son maillot rend hommage à la résistance et à la force de la Reine de Cabrousse, Aline Sitoe Diatta, tandis que le vert rappelle la luxuriante verdure qui couvre la terre casamançaise. Chaque maillot est un lien tangible avec le passé glorieux du club, une promesse de fierté et de dévotion envers ses supporters. De là, le récit se déplace vers l’US Ouakam, où les Requins « se dressent à nouveau, forts et déterminés, après une période de lutte et de renaissance ». Inspirés par les majestueuses montagnes et les vagues impétueuses de l’océan, leurs maillots reflètent la résilience et la puissance de l’équipe. Chaque couleur, chaque motif, porte en lui le souvenir des défis surmontés et des victoires remportées.

Mais le tableau du football sénégalais ne serait pas complet sans mentionner l’AS Pikine, l’un des clubs les plus populaires du Sénégal et sans doute le club qui vend plus de maillots dont les couleurs vibrantes illuminent les rues de la banlieue dakaroise. Symboles de passion et d’engagement, les maillots de l’AS Pikine unissent la communauté dans une frénésie de soutien et d’enthousiasme. Enfin, le stade de Mbour marque une nouvelle ère avec ses maillots audacieux. Conçus avec « soin et dévotion », ces maillots du club Mbourois incarnent l’esprit et l’identité de la ville, inspirant la fierté et l’unité chez tous ceux qui les portent. Et ainsi, de club en club, l’histoire du football sénégalais s’enrichit de nouveaux récits, chaque maillot étant une page dans le livre vibrant de la passion et de l’héritage.

Une nouvelle ère de collaboration avec les marques locales dans le Football Sénégalais

L’alliance entre les clubs sénégalais et les marques nationales, telles que Kingsport pour le Casa Sports et Teungeuth FC, témoigne de l’importance croissante accordée à la promotion des designers locaux dans l’industrie du sport. En associant leur image à ces marques, ces clubs renforcent leur présence sur la scène sportive tout en mettant en avant le talent et la créativité des designers sénégalais. Le choix du Casa Sports et de Tengueth FC de collaborer avec Kingsport, tout en mettant en avant les créations du designer sénégalais Boubacar Niasse, illustre cet engagement en faveur du talent local.

De même, les maillots du Stade de Mbour, conçus par le jeune Mbourois Boubacar Faye en collaboration avec le célèbre photographe Sidy TALLA, ainsi que le maillot de l’Union Sportive de Ouakam (USO) de Stade de Mbour, créé par l’entreprise sénégalaise M2sport dirigée par Samba Ndoye et sa famille, incarnent l’engagement des entrepreneurs sénégalais dans le développement du sportswear local. Ces collaborations entre les clubs sénégalais et les marques nationales, alliant sportivité et créativité, annoncent une nouvelle ère pour le football sénégalais.

Malgré les efforts déployés et les stratégies innovantes mises en place par les clubs sénégalais pour promouvoir la vente de leurs maillots, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. En effet, la réalité demeure que la majorité des clubs de la ligue 1 peinent à générer des revenus significatifs à partir de la vente de leurs maillots, comparativement aux accords commerciaux et partenariats. Cependant, ces défis n’entament pas la détermination des clubs à renforcer leur lien avec leurs supporters et à inspirer la fierté au sein de leurs communautés.