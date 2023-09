Médiation de la société civile: 106 personnes remises en liberté

La médiation mise en place par la société civile commence à porter des fruits. « Source A» lors de sa livraison ce mardi, On rapporte que 106 prisonniers politiques ont été relâchés en fin de semaine. C’est après que la Synergie des Organisations de la Société Civile a annoncé que les autorités ont entrepris d’aller dans cette direction pour apaiser les tensions politiques.

Parmi les détenus prolongés sont 86 maintenant anciens résidents de Rebeuss, 2 anciens membres du camp pénitentiaire, 18 individus qui s’écrasaient sur le Mac de Mbour. Le juge de la troisième chambre d’examen du tribunal de grande instance de Dakar a accordé la liberté provisoire à la plupart d’entre eux. Certaines personnes doivent mettre un bracelet électronique.

De plus, ajoutent nos collègues, il y a des prisonniers arrêtés avant et après le procès d’Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang. Il s’agit essentiellement de ceux qui ont été arrêtés au procès de Sonko-Mame Mbaye Niang et qui ont été libérés.