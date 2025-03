Maroc-Sénégal: Les secrets dévoilés sur la convention de transfèrement des détenus signé par Diomaye

Le projet de loi portant sur la Convention d’assistance aux personnes détenues et le transfèrement des personnes condamnées entre le Maroc et le Sénégal franchit une étape décisive. Adopté le 3 mars 2025 par la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale sénégalaise, il sera soumis à une adoption définitive en plénière le 11 mars 2025. Examiné en Conseil des ministres le 22 janvier 2025, ce texte, qui s’appuie sur une convention signée le 17 décembre 2004 à Rabat, sera ensuite ratifié par le Président de la République et publié au Journal officiel. Selon le bureau d’information du gouvernement, cette coopération vise à faciliter le rapatriement des détenus pour qu’ils purgent leur peine dans leur pays d’origine, renforçant ainsi les liens historiques entre les deux nations.

299 Sénégalais derrière les barreaux au Maroc : Qui sont-ils ?

Actuellement, 299 Sénégalais sont incarcérés dans les prisons marocaines. Parmi eux, 160 relèvent du Consulat Général du Sénégal à Dakhla, dont 93 à Laâyoune, 49 à Bouizakarne et 18 à Tan-Tan. Les 139 autres dépendent du Consulat de Casablanca, couvrant le reste du territoire. Les motifs de condamnation sont variés : immigration clandestine, trafic et consommation de drogue, association de malfaiteurs, crimes, usage de faux billets, escroquerie et fraude dominent la liste.

Sur ce total, 38 détenus ont exprimé leur désir d’être transférés au Sénégal. Leurs demandes se répartissent ainsi : 13 à Bouizakarne, 11 à Laâyoune, 3 à Ait Melloul (Agadir), 3 à Nador, 2 à Tan-Tan, 2 à Kénitra, 2 à Es-Smara, 1 à Safi Central et 1 à Khouribga. À noter que 10 d’entre eux purgent des peines lourdes, allant de 3 à 25 ans.

Retours massifs : 1 115 rapatriés en 2024, 180 en 2025

Le rapatriement des Sénégalais depuis le Maroc est un phénomène en pleine expansion. En 2024, sur 3 004 retours enregistrés, 1 115 migrants (37,16 %) venaient du Maroc. En 2025, ce flux reste prédominant : sur 184 rapatriés à ce jour, 180 proviennent du royaume chérifien, soit 97,8 %. Ces chiffres traduisent l’ampleur des mouvements migratoires entre les deux pays.

200 000 Sénégalais au Maroc : Une diaspora en pleine croissance

La communauté sénégalaise au Maroc, estimée à 200 000 personnes, s’installe principalement dans les grandes villes : Casablanca, Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir et Kénitra. Si le Maroc attire par ses opportunités économiques – restauration, sport, agriculture, services domestiques ou commerce ambulant –, il reste aussi une étape pour les migrants irréguliers en route vers l’Espagne. Pèlerins, commerçants et étudiants côtoient ainsi une population croissante de travailleurs précaires, vivant de petits boulots dans l’attente d’une traversée maritime.

Maroc-Sénégal : Une coopération renforcée face aux défis migratoires

La ratification de cette convention illustre la solidité des relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc. Au-delà de la gestion des détenus, elle reflète une volonté commune de répondre aux enjeux migratoires et judiciaires. Carrefour stratégique, le Maroc est à la fois une terre d’accueil et un point de transit pour les Sénégalais, faisant de cette collaboration un pilier essentiel des échanges entre les deux pays.