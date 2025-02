Contribution : Macky, maquille le Budget du Sénégal (Par Sadio Seydi)

La question de la malversation financière sous la présidence de Macky Sall, qui a duré de 2012 à 2024, est devenue un sujet central dans le débat politique sénégalais, surtout après la récente élection présidentielle. Plusieurs accusations ont été formulées, particulièrement par Ousmane Sonko, l’actuel Premier ministre, qui évoque une “corruption généralisée” et des dérapages financiers durant le mandat de Sall.

Ousmane Sonko a affirmé que plus de 2.500 milliards de francs CFA (environ 3,8 milliards d’euros) ont été dépensés secrètement au cours des quatre dernières années, échappant ainsi aux règles des marchés publics. Selon lui, cette situation a permis des dérives financières massives et une mauvaise gestion des ressources publiques. Il a également souligné que ces pratiques incluent la contractation de crédits bancaires en dehors du circuit de contrôle budgétaire, ce qui a exacerbé la situation financière du pays.

État des lieux financier

Les audits réalisés sur la gestion des deniers publics ont révélé une situation catastrophique. Sonko et son gouvernement ont dénoncé non seulement le détournement des fonds publics, mais aussi des fausses déclarations concernant la dette nationale. En réaction à ces accusations, le ministre sénégalais de la Justice a promis que toutes les conséquences juridiques seraient tirées et que les responsables seraient tenus pour compte.

Un exemple concret de ces allégations est l’incarcération récente de Lat Diop, ancien ministre et directeur général de la loterie nationale, pour extorsion, détournement et blanchiment d’argent. Ce cas symbolise les efforts du nouveau gouvernement pour lutter contre la corruption dans l’administration précédente. Lat Diop est le premier ancien haut responsable à être détenu par le nouveau pool judiciaire financier mis en place pour traiter les affaires de corruption.

Les critiques sur la gestion financière sous Macky Sall ne se limitent pas à Sonko. D’autres leaders politiques et analystes ont également évoqué un “carnage financier” durant son mandat, soulignant les nombreux scandales qui ont entaché son administration. Toutefois, certains observateurs mettent en garde contre le contexte électoral actuel, suggérant que les enquêtes pourraient être perçues comme une chasse aux sorcières plutôt qu’un véritable effort pour établir la transparence et la responsabilité. En conclusion, les accusations de malversations financières sous Macky Sall sont substantielles et font l’objet d’une attention accrue dans le paysage politique sénégalais. Les répercussions de ces allégations pourraient avoir un impact significatif sur l’avenir politique du pays et sur la confiance du public envers ses institutions.