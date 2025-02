Contribution : La RDC, l’otage de l’oligarchie criminelle (Par Sadio SEYDI )

La République Démocratique du Congo (RDC) est confrontée à une situation complexe où l’oligarchie criminelle exerce un contrôle considérable sur les ressources et la gouvernance, entraînant des conséquences graves pour la population et l’État. Voici un aperçu des enjeux liés à cette oligarchie :

Oligarchie Criminelle : La RDC est souvent décrite comme étant sous l’emprise d’une oligarchie criminelle qui profite de la richesse naturelle du pays, notamment des minerais précieux. Cette élite utilise son pouvoir pour maintenir un système de corruption et d’impunité, entravant ainsi le développement économique et social.

Conflits Armés : Les milices armées, souvent soutenues par des intérêts politiques ou économiques, continuent de semer le chaos dans plusieurs régions. Ces groupes armés prennent régulièrement en otage des négociateurs ou des civils, exacerbant la crise humanitaire.

Violations des Droits de l’Homme : Les actions de l’oligarchie criminelle et des milices ont conduit à des violations massives des droits de l’homme. Des exécutions sommaires et des enlèvements sont fréquents, créant un climat de peur parmi la population.

Pauvreté et Instabilité : La corruption systémique a contribué à une pauvreté généralisée, malgré les vastes ressources naturelles du pays. La population souffre d’un accès limité aux services de base tels que la santé et l’éducation.

Interventions Internationales : La communauté internationale a tenté d’intervenir pour stabiliser la situation en RDC, mais les efforts sont souvent entravés par le manque de coopération locale et par l’influence persistante de l’oligarchie.

Mobilisation Civile : Des mouvements citoyens commencent à émerger pour contester le pouvoir de l’oligarchie criminelle. Cependant, ces mouvements font face à une répression violente et à un environnement hostile.

La RDC demeure donc un pays où l’oligarchie criminelle joue un rôle central dans le maintien d’un système qui opprime la population tout en exploitant les richesses nationales.

La population aussi opprimée commence à prendre leur courage à bras le corps pour dire non à ces criminels qui, ont longtemps déstabilisé le pays. Ces actions qui commencent à prendre de l’ampleur finiront par montrer les vrais visages de certains de nos soient disant chefs d’état, autorités, notable,…

Mes chers frères et sœurs africains.es de la RDC, n’hésitez pas à télécharger le courage de vos ancêtres et celui de la jeunesse Sénégalaise pour la libération totale et sans condition de votre pays. Vous avez et aurez toujours le soutien de vos pairs pour un Congo libre et indépendant, pour un Congo des congolais, pour les congolais et par les congolais.

Sadio SEYDI Le Panafricain

Coordinateur communal de PASTEF-Les Patriotes de Adéane