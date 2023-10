Le Sénégal acquiert les biens de Senghor : Macky Sall sort le chéquier

L’Etat du Sénégal, après négociations a finalement pu acquérir les biens appartenant au président Léopold Sédar Senghor et à son épouse, Colette. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le ministre de la Culture Aliou Sow revient sur les détails de l’opération.

« Les objets appartenant au Président Senghor et à son épouse sont au nombre de quarante et un (41). Le restant des deux cent deux (202) objets de l’offre concerne d’autres propriétaires. La conclusion pour l’acquisition des biens, excluant les autres offres, porte sur deux cent mille (200.000) euros, hors frais des cabinets des Commissaires-priseurs (22% du coût d’acquisition en province et 33 % à Paris). Au total, le coût de l’opération, tous frais inclus, s’élève deux cent quarante-quatre mille (244.000) euros » soit exactement 159629242,97 de nos francs ».

Le ministre, qui a été dépêché pour faire l’inventaire des objets à l’Hôtel des Ventes aux enchères de Caen, le lundi 23 octobre 2023, précise que « les décorations décernées au Président Senghor, par des États partenaires du Sénégal, sont très prestigieuses et certains objets sont en or massif et de grandes marques ». Ces biens seront donc livrés à l’ambassade du Sénégal à Paris après la finalisation de l’opération de paiement. Par ailleurs, le ministre annonce la remise desdits biens au président Macky Sall dans les meilleurs délais. Ces efforts fournis par les deux parties entrent dans une volonté de préserver « la mémoire du Président Senghor, dont la vie et l’œuvre sont de parfaites illustrations du dialogue des cultures, de l’amitié des peuples et de la résolution pacifique des contentieux ».