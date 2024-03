Le ministère de la santé a fai une alerte précoce sur de vague de Chaleur et donne des consignes

Le ministère de la santé et de l’action sociale du Sénégal (Msas) a annoncé une vague de chaleur qui a démarré ce 13mars et qui se poursuivra jusqu’au 19 Mars prochain. Selon le bulletin du Msas, des températures enlevées sont attendues durant cette période dans la partie Centre-Ouest, Sud et Sud-Est du Sénégal .

Des températures enlevées de l’ordre de 41 à 42°C sont prévues sur les régions centre (Diourbel, Fatick et Kaolack) et les départements de Birkilane et Kaffrine. Par ailleurs, le bulletins renseigne que ces températures atteindront des pics de 43 à 44°C dans Kolda et Sédhiou et les départements de Tambacounda, Salémata et Kédougou. Ainsi, un risque modéré́ d’occurrence de vague de chaleur est de mise sur les localités susmentionnées. Des coups de chaleur et un sentiment d’inconfort seront probablement ressentis ainsi dans les régions de Thiès, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tambacounda et Matam. A cet effet, le bulletin préconise un suivi régulier des personnes vulnérables et souffrant de pathologies chroniques comme le diabète, la maladie rénale, la haute tension artérielle (Hta), les affections respiratoires, entre autres.

Face à cette situation, le ministère de la santé a donné les consignes à tenir pour les enfants, nourrissons, femmes enceintes et personnes vulnérables. A cet effet, le Msas demande d’essayer d’obtenir de l’aide « si vous avez des vertiges, si vous vous sentez faible, angoissé, si vous ressentez une soif intense et des maux de tête ou des spasmes musculaires douloureux. Placez-vous dans un endroit frais le plus vite possible et prenez votre température. Buvez de l’eau pour vous réhydrater. Un avis médical est requis si les crampes durent plus d’une heure. Consultez un médecin si vous ressentez des symptômes inhabituels ou si les symptômes persistent ».