L'avocat de Mansour Faye fait une révélation: «Le tribunal a constaté que Mimi Touré...»

Avocat de Mansour Faye, Me Ousmane Thiam a réagi à la suite de la décision du tribunal correctionnel de Dakar dans l’affaire de diffamation.

« Le tribunal n’a ni relaxé Aminata Touré, purement et simplement ni au bénéfice du doute. Par contre, le juge a pris la décision de relaxe au bénéfice de la bonne foi. En matière de diffamation, cela veut dire que c’est une décision qui a été prise pour dire que madame Touré a tenu des propos diffamatoires donc qui ne sont pas vrais. Mais qu’elle s’est trompée de bonne foi », a-t-il confié à Seneweb.



Le conseil du maire de Saint-Louis souligne que “le juge a été obligé de dire que Mimi Touré, en filigrane, n’a pas dit la vérité et que les propos sont diffamatoires”. “Cependant, on l’a pardonnée parce que le tribunal a vu une bonne foi chez elle”, renseigne-t-il.

« Peut-être qu’elle a été trompée par les personnes qui lui ont donné l’information ou en interprétant le rapport de la Cour des comptes. Mais toujours est-il que la fausseté des propos est là, c’est ce que dit la décision », précise Me Thiam. Donc, poursuit-il, le tribunal a constaté que Aminata Touré n’a pas dit la vérité et que les preuves qu’elle a versées ont été rejetées ».

Si les documents produits par l’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) au tribunal étaient avérés, le juge allait prononcer la relaxe pure et simple. Mais elle l’a été sous le bénéfice de la bonne foi. « Ce qui veut dire que les propos qu’elle a tenus sont bien diffamatoires, mais qu’elle a été trompée de bonne foi. Le juge l’a excusée et c’est ce que signifie la décision qui a été rendue aujourd’hui », a insisté Me Thiam.

Ce dernier pense que l’ex-Première ministre aurait pu faire ce que ses avocats lui avaient demandé. C’est-à-dire, dit-il, « avoir l’humilité de présenter ses excuses pour la bonne et simple raison qu’aucun rapport n’a épinglé Mansour Faye ».

L’avocat ajoute : « si le juge avait relaxé purement et simplement Aminata Touré, on aurait subodoré que Mansour Faye a commis les faits que Mimi Touré a allégué et ce n’est pas ce que la décision dit ».

Si on s’en tient à la décision rendue, argue la robe noire, “le juge du tribunal correctionnel de Dakar, ne dit pas que Mansour Faye a été complice d’un carnage ».