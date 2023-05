Le magistrat Abdou Karim Diop est le représentant du ministère public (procureur) dans le procès Sweet beauty. Le juge Hippolyte Ndèye est en charge du dossier de viols répétitifs et menaces de mort. Le juge de la séance a décidé de renvoyer l’affaire en audience spéciale au 23 mai prochain.

Les avocats d’Ousmane Sonko et de Ndèye Khady Ndiaye ont contesté cette décision et demandent un renvoi d’un mois minimum.

Le juge estime qu’il a entendu la prévenue Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon Sweet Beauty la veille de l’audience d’identification. Donc, il lui est impossible d’ouvrir les débats en moins de 3 jours. “Ndèye Khady NDIAYE a fait l’objet d’une interrogatoire hier-lundi, veille du procès et il est impossible du point de vue de la loi d’ouvrir les débats en moins de 3 jours… Nous sommes des juristes et nous savons ce qui est juste“, a-t-il déclaré.

Me Clédor Ly précise que SONKO n’a pas reçu de convocation. C’est pourquoi il ne peut pas être au tribunal. Me Moussa SARR embauche la même trompette que les conseils d’Ousmane SONKO. Car il informe le juge qu’il vient de se constituer pour la première fois dans cette affaire pour Ndèye Khady NDIAYE accusée de complicité et de proxénétisme. Donc il souhaite obtenir un délai raisonnable pour pouvoir étudier le dossier qu’il juge volumineux.

“Nous avons un dossier de 471 pages avec des audios, des vidéos et des images. On ne peut pas prendre connaissance du dossier en 8 jours. Notre client est poursuivi pour des faits extrêmement graves. Je demande un renvoi d’un mois ou 45 jours pour nous permettre d’avoir connaissance du dossier et de préparer notre défense“, explique t-il.

Me El Hadji Diouf prendre la parole en ces termes: “Je m’oppose à cette demande. Celui qui va devant la chambre criminelle sur une affaire qui date de 2 ans et constitue de nouveaux avocats. C’est son problème. Je m’oppose au demande de renvoi. Les partis ont suffisamment d’avocats. Ils sont dans le dilatoire. Même s’ils ont de nouvelles constitutions ce n’est pas notre problème. Ousmane SONKO a été assisté dés le début de la première comparution. Ils ont suffisamment de temps pour se préparer dans ce procès.

Le juge Hippolyte Ndèye a maintenu sa décision de renvoyer l’affaire au 23 mai en audience spéciale.