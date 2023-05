Groupe de facilitation: Alioune Tine et Cie plaident pour une désescalade…

Le Groupe de facilitation s’est réuni lundi 15 mai pour discuter de la situation politique nationale toujours plus tendue et préoccupante.

Le Groupe de facilitation invite toutes les parties à créer les conditions d’un dialogue inclusif fructueux. Le Groupe appelle donc à la désescalade pour préserver les fondements et les valeurs de la République, garante de la cohésion sociale et de la paix.

Dans cette perspective, le Comité va poursuivre ses rencontres et concertations avec les autorités religieuses, les acteurs politiques, la société civile ainsi que les organisations socioprofessionnelles en vue de contribuer à la paix, la sécurité et à la stabilité de plus en plus menacée de notre pays.

Le Groupe déplore la mort accidentelle du policier Khassim Diédhiou lors de manifestation à Ziguinchor et présente ses condoléances à la famille du défunt et aux forces de défense et de sécurité. Ses pensées vont aussi aux blessés, auxquels il souhaite une guérison rapide.