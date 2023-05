Tunisie : principal adversaire du pouvoir condamné par la coutume à un an de prison

Le dirigeant du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, a été condamné à un an d’emprisonnement et à une amende de 1000 dinars par la Chambre pénitentiaire tunisienne spécialisée dans les cas de terrorisme.

Depuis le 24 avril, le leader du parti islamiste, emprisonné, refuse de participer à de nouvelles audiences, à chaque sommation de justice, Il estimait ne pas avoir droit à un procès équitable et que les poursuites contre lui étaient « motivées par des raisons politiques ».

Depuis le coup de force du président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, l’homme fort du parti Ennahda est dans le viseur de la justice tunisienne, dans le cadre d’une dizaine d’affaires allant de la tenue de propos extrémistes à des soupçons de blanchiment d’argent.

Pour ses militants, il s’agit d’un acharnement politique qui cible aussi près d’une dizaine d’opposants d’autres tendances politiques emprisonnés, depuis la mi-février.

Au sein de l’opinion publique, le politicien reste un personnage controversé et clivant, depuis la révolution, d’où le manque de soutien d’une partie de la population, depuis l’annonce de sa dernière arrestation et de son emprisonnement, le 17 avril dernier.

Ses avocats dénoncent pourtant des dossiers vides et un acharnement politique, symbole selon eux, de la dérive autoritaire du président Kaïs Saïed. Ce lundi 15 mai, il a été condamné par contumace, dans une affaire remontant à 2022 pour des mots jugés extrémistes et dégradants envers la police qui avait porté plainte via des syndicats sécuritaires.