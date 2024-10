Un réseau de faussaires présumés qui convoi des ressortissants ouest-africains ferrés via des contrats de travail à Dakar, a été démantelé par la police. Le présumé cerveau, un ressortissant Ivoirien, a été cueilli. Lors d’une perquisition dans une villa à Dakar, 22 étrangers dont 11 Guinéens ont été découverts séquestrés.

Le coup de filet qui a permis de démasquer cette mafia est parti d’une plainte diligentée par un attaché de l’Ambassade du Burkina Faso à Dakar, si l’on en croit au journal L’Observateur. En prenant langue, le 18 octobre dernier, avec les limiers relevant du Service régional (Dakar) de sécurité de la police, ce responsable de cette Chancellerie visait un fait précis : Dénoncer la séquestration d’une compatriote, convoyée à Dakar par un réseau de faussaires établi dans la capitale sénégalaise.

Le représentant de l’Ambassade dira aux enquêteurs que sa compatriote dénommée R.Lompo a été convoyée à Dakar par un réseau, dans l’espoir d’obtenir un stage suivi d’un emploi rémunéré. Elle a déboursé, selon la source, 900.000 F Cfa pour rallier la capitale sénégalaise.

Suite à cette dénonciation, une enquête a été ouverte et a abouti à la certification de l’existence dudit réseau, à identifier et à localiser le cerveau présumé et certains de ses acolytes.

La villa dans laquelle la jeune R.Lompo avait été retenue sera investie. L’exercice est soldé par l’arrestation du cerveau présumé du réseau : A.Kindrebegou, Ivoirien natif d’Abidjan.

La perquisition des lieux a permis de retrouver et de libérer R.Lompo. Ce n’est pas tout, les policiers vont découvrir 23 autres ressortissants étrangers. Il s’agit de 11 Guinéens, 4 Burkinabé, 2 Maliens, 3 Ivoiriens et 3 Béninois.