L’aquaculture : Une révolution bleue pour l’autonomisation des jeunes et des femmes au Sénégal

Le 30 janvier 2025, l’Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA) et la Fondation Veolia invitent les acteurs publics, privés et communautaires à Mbodjiene, dans le département de Mbour, pour la présentation officielle de leur site aquacole. Cet événement mettra en lumière l’aquaculture comme un levier stratégique pour le développement économique du Sénégal, tout en soulignant son rôle crucial dans la lutte contre l’immigration clandestine et la création de perspectives économiques pour les jeunes et les femmes.

Face à la montée des flux migratoires irréguliers, souvent motivés par le chômage et le manque d’opportunités, l’aquaculture se positionne comme une solution concrète et durable. En exploitant les vastes ressources aquatiques du Sénégal, ce secteur peut générer des emplois stables et valorisants pour les jeunes et les femmes, les dissuadant de chercher un avenir incertain à l’étranger. L’aquaculture, en tant qu’activité économique inclusive, favorise l’autonomie financière des populations locales et réduit les disparités sociales. Elle représente une alternative crédible à l’exode rural et à l’immigration clandestine, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et à la résilience des communautés face aux défis socio-économiques.

L’un des objectifs principaux de cet événement est de montrer comment l’aquaculture peut transformer la vie des jeunes et des femmes, souvent les plus touchés par le chômage et la précarité. Grâce à des projets bien structurés et des formations adaptées, ces groupes peuvent accéder à des opportunités économiques, notamment dans : La production aquacole : élevage de poissons, coquillages et crustacés pour répondre à la demande croissante en produits halieutiques.

La transformation et la commercialisation : ajout de valeur aux produits aquacoles pour accroître leur rentabilité sur les marchés locaux et internationaux.

Les services et innovations : développement de solutions logistiques, de maintenance et de technologies pour moderniser le secteur.

En tant qu’institution publique, l’ANA joue un rôle fondamental dans la structuration et la promotion du secteur aquacole au Sénégal. À travers cet événement, elle réaffirme son engagement à : Renforcer les capacités des acteurs locaux : par des formations techniques et des programmes de sensibilisation. Accompagner les projets communautaires : en fournissant un soutien technique, financier et logistique. Promouvoir une aquaculture durable et inclusive : en intégrant des pratiques respectueuses de l’environnement et adaptées aux réalités locales.

Partenaire de l’ANA, la Fondation Veolia apporte son expertise en matière de développement durable et de gestion des ressources naturelles. Elle contribue à : L’innovation technologique : en introduisant des techniques modernes et durables pour optimiser la production aquacole. Le financement de projets à impact : en soutenant les initiatives locales qui créent des emplois et renforcent la résilience économique des communautés. La sensibilisation environnementale : en promouvant des pratiques respectueuses des écosystèmes aquatiques. La journée du 30 janvier 2025 à Mbodjiene sera l’occasion de : Mettre en lumière des modèles réussis de projets aquacoles, portés par des jeunes et des femmes. Échanger sur les stratégies pour renforcer le secteur et maximiser ses impacts sociaux et économiques. Promouvoir un dialogue entre les acteurs publics, privés et communautaires pour bâtir un avenir inclusif et prospère. Dans un contexte marqué par les défis de l’immigration clandestine et du chômage, l’aquaculture se présente comme une réponse concrète et durable. Mais pour en maximiser l’impact, il est essentiel que tous les acteurs – institutions, partenaires au développement, collectivités locales et société civile – s’engagent ensemble.

