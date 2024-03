Le Conseil constitutionnel semble avoir mis fin de manière définitive aux perturbations institutionnelles qui secouent le Sénégal depuis la tentative d’annulation du processus électoral par le président Macky Sall le 3 février.

Dans une nouvelle décision rendue le 6 mars, les juges constitutionnels ont rejeté les requêtes du chef de l’État visant la tenue de l’élection présidentielle le 2 juin et un réexamen des candidatures. Ils ont également fixé la date du scrutin au 31 mars 2024, tout en clarifiant les modalités constitutionnelles de la suppléance du pouvoir après le 2 avril, jour d’expiration du mandat du président Sall, ce qui va à l’encontre des velléités avancées par le ministre de l’Intérieur.

Selon une note diplomatique obtenue relayée par Impact, l’Union européenne (UE) « salue les décisions du Conseil constitutionnel » qui confirment la poursuite du processus électoral au Sénégal. Elle se réjouit surtout que les juges constitutionnels et le président de la République convergent sur la nécessité que l’élection présidentielle se tienne « avant la fin du mandat du président Sall fixé au 2 avril prochain ».

Cette perspective positive témoigne que « la démocratie et l’État de droit sénégalais, à travers les institutions qui ensemble en sont garantes, ont su démontrer une grande résilience et répondre aux aspirations du peuple sénégalais pour une élection rapide et transparente », ajoute la même source.