“12 ans à la tête de l’Etat, il a fait plus et mieux que ce que ces…” Ibrahima Baba SALL

Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall est et restera de cette race des hommes qui ont le pouvoir d’agir sur le cours des événements et de reprendre en main la conduite de leur histoire, celle de leur pays ou de leur continent.

Son bilan élogieux , commencé depuis le septennat, est le fruit d’une vision et la résultante d’un nouveau modèle de développement qui s’est appuyé sur le Plan Sénégal émergent ( PSE) dont le Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) a entamé sa deuxième phase pour la période 2019-2024.

La finalité c’est un Sénégal émergent en 2035 On peut, au vu des réalisations dans divers domaines, dire sans risque de se tromper qu’il a accompli sa mission de la meilleure des manières.

En seulement 12 ans à la tête de l’Etat, il a fait plus et mieux ce que ces prédécesseurs réunis n’ont pu entreprendre en 52 ans.

Des infrastructures de dernière génération dans tous les domaines ont été réalisées.

Dans le domaine de la santé plusieurs hôpitaux ont ont été construits dans des zones dépourvues d’infrastructures sanitaires de qualité et fonctionnent en plein temps au grand bénéfice des populations.

C’est le cas à Touba, Kédougou et Kaffrine qui disposent désormais d’hôpital de niveau 3 avec toutes les spécialités.

Dans les secteurs universitaires et scolaires, des universités, ISEP, écoles élémentaires, collèges et lycées ont vu le jour dans toute l’étendue du territoire national, même dans les régions les plus reculées du pays.

Au plan sportif, le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le palais des sports de Dakar Arena, l’arène nationale de lutte et plusieurs stades régionaux avec des normes standards qui ont fait la satisfaction de tous les sportifs.

Dans le domaine des routes, le Président Macky Sall a réalisé les autoroutes Ila Touba, Dakar -Diamniadio- Thiès, Dakar – Mbour qui sera prolongé jusqu’à Kaolack et très prochainement Dakar -St Louis.

Plusieurs ponts et autoponts ont aussi été réalisés et permis une plus grande fluidité dans la circulation surtout à Dakar.

Mais ce qui a le plus retenu notre attention dans le bilan élogieux du Président Macky Sall, ce sont les mesures sociales prises dans le cadre de l’équité sociale et territoriale avec les Bourses de Sécurité familiale, la carte d’égalité des chances ainsi que la Couverture Maladie Universelle qui ont soulagé les populations les plus défavorisées qui bénéficient désormais d’un pécule mensuel pour subvenir à leurs besoins les plus vitaux et qui peuvent également avoir une couverture maladie qui leur permet de se soigner gratuitement.

Le dernier acte qu’il vient de poser, juste quelques semaines avant la fin de son mandat, avec la loi d’amnistie concernant tous les faits à incidence politique dans la période allant de février 2021 à février 2024 adoptée par l’Assemblée nationale montre à suffisance qu’il est un patriote invétéré seulement préoccupé par la paix et la stabilité du Sénégal.

C’est un président généreux, épris de paix et de justice qui tient à léguer à son successeur un pays apaisé où tous les Sénégalais sont réconciliés pour continuer la belle marche qu’il a amorcée dans la voie du développement économique et social.

Le temps est le meilleur juge et très bientôt nos compatriotes se rendront compte de la véritable dimension du Président Macky Sall qu’ils tarderont pas à regretter.

Vive le Président Macky SALL !

Vive la République du Sénégal !

Ibrahima Baba SALL

Premier Vice-président à l’Assemblée nationale

Député Maire de Bakel.