El Hadji DIOUF a fait une analyse de la victoire des Lions du Sénégal contre le Brésil. Selon lui, les hommes d’Aliou CISSE sont « 1000 fois » supérieurs à leur adversaire. Il a également mentionné la prestation exceptionnelle de Sadio MANE.

« Je ne pouvais pas parler avant le match, mais j’étais convaincu que cette équipe du Sénégal était meilleure que le Brésil. Le Brésil vit sur sa gloire passée. L’équipe du Sénégal est travailleuse, organisée et ambitieuse. Ce qui m’a le plus marqué, c’est de voir des joueurs avec peu de sélections en équipe nationale se donner à fond. J’ai vraiment apprécié la performance de Moussa NIAKHATE, de JACOBS et d’Ismaïla SARR, entre autres. Je pourrais citer tous les joueurs. Une mention spéciale à Aliou CISSE», a-t-il déclaré avant de parler de Sadio MANE.

Selon l’ancienne star des Lions, l’attaquant sénégalais a fait taire tout le monde. «Sadio MANE vient de prouver qu’il est un champion. Un champion est quelqu’un qui sait se relever. Il a traversé une saison difficile, mais il vient de montrer aux dirigeants du Bayern Munich qu’ils peuvent compter sur lui. Il a démontré qu’il peut encore viser le Ballon d’Or, qu’il a encore des objectifs à atteindre en Europe. C’est une réponse à tous ceux qui l’envoient déjà à la retraite avec des destinations exotiques », pense El Hadji DIOUF.