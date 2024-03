C1: le Bayern en danger, Paris, le Real et City pour confirmer.

Le Bayern en pleine crise doit renverser la vapeur contre la Lazio après avoir perdu à Rome (1-0), mardi pour les premiers 8e de finale retour de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester City n’ayant eux plus qu’à confirmer.

Paris compte deux buts d’avance avant de se rendre à Saint-Sébastien chez la Real Sociedad (2-0 à l’aller), mardi (20h00 GMT) également, et les deux derniers champions d’Europe, qui jouent mercredi, se sont imposés à l’extérieur il y a trois semaines, Madrid à Leipzig (1-0) et City au FC Copenhague (3-1).

Le géant munichois n’a pas ce confort. Méconnaissable depuis un mois, le champion d’Allemagne n’avance plus. Battu trois fois sur ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, il est décroché à dix longueurs du Bayer Leverkusen en Bundesliga.

Éliminé par un club de 3e division, Sarrebruck (2-1), dès les 16e de finale de la Coupe d’Allemagne, corrigé en août en Super Coupe d’Allemagne par Leipzig (3-0), le Bayern risque de finir la saison sans le moindre trophée.

Il est déjà acté que son entraîneur Thomas Tuchel n’ira pas plus loin que la fin de la saison, mais l’ancien technicien du PSG a fait des miracles par le passé en Ligue des champions, remportant celle de 2021 à la tête d’un Chelsea qui était en difficulté à son arrivée en janvier de cette année-là.

– Nouvelle affaire Mbappé au PSG –

Sans Dayot Upamecano, exclu pour avoir coûté à l’aller le penalty vainqueur de Ciro Immobile, le Bayern compte sur son savoir-faire européen pour éviter de manquer les quarts de la C1 pour la première fois depuis 2019 et une élimination contre Liverpool (3-1/0-0). Mais la Lazio n’est pas en grande forme non plus, battue lors de ses deux derniers matches de Serie A, et occupe la 9e place du classement en Italie.

Le PSG a plus de marge que le Bayern, mais est retombé dans une de ses crises, puisque Kylian Mbappé n’a pas joué en entier les trois derniers matches du club. La star, qui a annoncé son départ en fin de saison, et l’entraîneur Luis Enrique, se sont expliqués, mais le malaise demeure. Le meilleur buteur de l’histoire des finales de Coupe du monde (quatre buts) devrait néanmoins être présent afin d’essayer d’éviter au PSG de manquer une troisième fois d’affilée le train des quarts de finale.

Les quarts, c’est un rendez-vous que le City de Pep Guardiola n’a plus raté depuis 2017, battu en 8e de finale par le Monaco de Mbappé (5-3/1-3). Les champions d’Europe en titre sont en pleine forme, à l’image de Phil Foden, auteur d’un doublé dans le derby contre Manchester United (3-1), dimanche. Mercredi, les Sky Blues n’ont plus qu’à confirmer leur supériorité sur les “sioux” (l’emblème du club) de Copenhague.

Enfin les quarts semblent l’étiage pour le Real Madrid, qui ne les ont plus ratés depuis 2020 et une élimination contre City (2-1/2-1). Attention toutefois, les “Merengues” viennent de se faire accrocher par Valence (2-2) et s’étaient fait plus bousculer à l’aller par le RB Leipzig que ne l’indique le score.

Programme:

Mardi

(20h00 GMT) Bayern Munich (GER) – Lazio Rome (ITA)

Real Sociedad (ESP) – Paris SG (FRA)

Mercredi

(20h00 GMT) Manchester City (ENG) – Copenhague (DEN)

Real Madrid (ESP) – RB Leipzig (GER)