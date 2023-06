Dakar : Le Préfet interdit tous les rassemblements de l’opposition prévus les 23 et 25 juin

L’autorité préfectorale a justifié cette interdiction par les : « risques de troubles à l’ordre public, risques d’infiltration, entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».

Pour rappel, l’opposition a prévu d’organiser ses manifestations pour dénoncer le 3e candidature de Macky Sall le 23 juin à la Place de la Nation. Et une marche le 25 juin pour se rendre au domicile du leader de Pastef Ousmane Sonko dans le but de le libérer de ce qu’ils qualifient de séquestration en levant les barrières devant son domicile depuis plus de deux semaines.

Il y a également la marche du groupe Walfadjiri qui est prévu le 23 juin qui est interdite.