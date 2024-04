Mort de Mortalla Mbaye au Brésil : Ses camarades accusent les policiers

Une tragédie secoue la communauté sénégalaise au Brésil suite à la mort de Mortalla Mbaye lors d’une perquisition policière à São Paulo. Originaire de Touba et âgé d’une trentaine d’années, Mbaye aurait trouvé la mort après une chute du 6e étage, selon les informations rapportées par ses compatriotes vivant au Brésil.

El Hadj Ndiaye et ses camarades accusent les policiers « d’avoir tué Mbaye et d’avoir simulé un suicide en jetant son corps du haut de l’immeuble. » En plus de cela, ils dénoncent aussi le manque de mandat de perquisition lors de l’intervention policière, remettant en question la légalité de l’action des forces de l’ordre.

Cette affaire survient dans un contexte déjà tendu, avec le meurtre d’un autre ressortissant sénégalais, Mamadou Touré, survenu en février 2024 dans la ville de Caxias do Sul. Les membres de la communauté sénégalaise au Brésil appellent les nouvelles autorités sénégalaises à réagir face à ces bavures policières et à garantir la sécurité de leurs compatriotes vivant à l’étranger, informe L’Observateur.