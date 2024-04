Korité 2024 : La fête de l'Aïd-al Fitr célébrée on peu partout dans le monde ce mercredi et la Conacoc scrute la lune, ce mardi

Le mois de Ramadan tire à sa fin. Partout dans les pays musulmans, l’on scrute le croissant lunaire. En Arabie saoudite, les autorités ont déclaré, ce lundi, que l’Aïd al-Fitr, célébration musulmane marquant la fin du mois sacré de jeûne, est prévue pour ce mercredi 10 avril 2024 dans tout le royaume. En tant que berceau de l’islam et du grand pèlerinage du hajj, cette riche monarchie du Golfe abrite les lieux les plus saints de cette religion, notamment La Mecque, et exerce ainsi une influence considérable à travers le monde musulman.

En France également, le Conseil français du culte musulman (Cfcm) a annoncé que la fête sera célébrée à la même date. Cette décision a été prise en se basant sur des données scientifiques précises concernant la conjonction de la nouvelle lune.

Selon le communiqué du Cfcm, la conjonction de la nouvelle lune du mois de Chawal 1445 H est prévue pour le 8 avril 2024 à 20h21 (heure de Paris). En suivant les critères de calcul adoptés par le Cfcm en 2013, il sera impossible d’observer la nouvelle lune le même jour à travers le monde, fixant ainsi le jour de l’Aïd El Fitr au 10 avril 2024.

Le même constat est fait par le Conseil camerounais du croissant lunaire (Cccl). « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux » Coran 55.5, la nouvelle lune marquant la fin du mois de Ramadan 1445 naîtra le lundi 08 avril 2024 (29 Ramadan 1445) à 19h 20 et ne sera visible qu’au soir du mardi 09 avril 2024 (30 Ramadan) dans l’intervalle de 48 min séparant le coucher du soleil, qui aura lieu à 18h 29 à celui de la lune à 19h 17 », lit-on dans un communiqué.

En Égypte, l’Institut national de recherche en astronomie et géophysique, relevant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, avait dévoilé, depuis quelques jours, que le 10 avril sera la date de l’Aïd al-Fitr pour cette année, en se fondant sur des « calculs astronomiques ».

Au Maroc, l’observation du ciel se fera demain, mardi 9 avril. Dans ce pays, l’Aid el Fitr sera donc soit mercredi 10 avril soit jeudi 11 avril.

Aspa : « Mardi, le croissant lunaire sera observable à l’œil nu au Sénégal partout où le ciel est bien dégagé, de même en Afrique, en Europe et en Amérique »

Au Sénégal, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) a donné rendez-vous, ce mardi 9 avril, correspondant au 29e jour du mois de Ramadan. Comme d’habitude, elle se réunira dans les locaux de la Rts.

Mais dans communiqué rendu public hier dimanche, l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa) avait clairement indiqué que ce lundi 8 avril, la lune ne sera pas observable sur terre. Néanmoins, il sera possible de l’observer le mardi soir, ce qui signifie que la fête de l’Aid El Fitr (Korité) pourrait être célébrée ce mercredi 10 avril au Sénégal.

« Lundi 08 Avril : La Lune se couchera à 19h 21mn alors que le soleil se couchera à 19h23mn. La Lune se couchera ainsi avant le Soleil. Le croissant lunaire ne sera observable nulle part sur terre. » Par contre : « Mardi 09 avril: La Lune se couchera à 20h 21mn, soit 58 mn après le Soleil qui se couche à 19h23. Elle sera alors âgée de 25h 02mn et sa surface éclairée sera d’environ 1,6% avec une altitude de 12,4°. Le croissant sera observable à l’œil nu au Sénégal partout où le ciel est bien dégagé, de même en Afrique, en Europe et en Amérique », ont expliqué Maïrame Kairé & Cie. Et d’ajouter : « Mercredi 10 avril : La lune sera facilement visible partout dans le monde avec une surface éclairée de 5% et se couchera à 21h 24mn au Sénégal, soit environ 2h après le coucher du Soleil. Ce qui est bien tard pour un premier croissant lunaire. ».

Pour rappel, la fin du Ramadan et la date de l’Aïd al-Fitr ne sont pas uniquement des événements religieux, mais aussi des moments de rassemblement familial et de célébration pour les communautés musulmanes du monde entier. Des prières spéciales, des repas festifs et des échanges de cadeaux marquent cette période de joie et de gratitude.