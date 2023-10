KOLDA : La candidate Mimi Touré liste les maux et faiblesses de la région… confiante pour le parrainage…

C’est une Aminata Touré (Mimi 2024) très confiante qui s’est adressée aux responsables de sa coalition ce lundi 16 octobre à Kolda. Ainsi, elle a estimé qu’elle ne pourrait rater son parrainage puisqu’elle s’y connait déjà en rappelant son expérience du parrainage avec le Bby en 2019 et 2022.

Dans la foulée, elle a fait état des faiblesses de la région dont le retard serait dû à la mal gouvernance du régime de Macky Sall. En ce sens, elle a pointé du doigt les migrations irrégulières, le chômage des jeunes, la cherté de la vie entre autres.

À en croire Mimi Touré, “nous sommes à Kolda pour notre campagne de parrainage. Et en écoutant les femmes, j’ai compris que les gens doivent savoir qu’elles ont changé. Aujourd’hui, elles savent ce qu’elles veulent, on ne peut plus les tromper. Aux femmes, si on vous donne de l’argent prenez-le et si on vous demande votre carte d’électeur esquivez la question.“

Sans détours, elle précise : “ et après avoir pris l’argent, vous parrainez ceux que vous voulez, notamment Mimi 2024 qui est sur le terrain.“

Avec détermination, elle poursuit : “nous ne faisons pas partie de ceux qui n’auront pas de parrains. D’ailleurs, le président Macky Sall le sait, car nous savons par où passer pour obtenir des parrains. Ainsi, nous n’avons pas coordonné le parrainage de Macky Sall en 2019 et en 2022 pour ne pas savoir comment obtenir des parrains. Et on sait que les parrains s’obtiennent sur le terrain.” C’est ce qui lui fera dire qu’il “n’y a personne qui ne soit plus sur le terrain que nous-mêmes. D’ailleurs, nous sommes confiants qu’il n’y aura aucun problème pour que notre parrainage passe. C’est de ça que nous avons discuté avec tous les responsables venus du département.“

Dans la foulée, elle a critiqué les migrations irrégulières dues aux mauvaises conditions de vie. Selon, elle cela est dû à la mauvaise gestion de l’État et comme solution il faut un encadrement de l’État comme la formation. Ainsi, selon elle toujours, il faut valoriser les richesses locales en transformant la région comme le grenier du Sénégal. Et si l’État lui est confié, la priorité serait les “personnes”.

Après Kolda, la délégation se rendra dans le département de Médina Yoro Foula ce mardi 17 octobre après l’étape de Vélingara ce dimanche 15.