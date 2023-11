Khadim Gadiaga : « Modou Lô avait dit qu’il n’allait pas user de pratiques mystiques contre Ama Baldé»

Les révélations de Khadim Gadiaga après le combat. Le président de l’écurie Rock Énergie est revenu sur la préparation de Modou Lô tout en évoquant l’aspect mystique. L’ancien lutteur a confié que son poulain était confiant. C’est pourquoi il ne voulait pas user de pratiques mystiques dans ce combat.

Le Roc des Parcelles assainies ne s’est versé aucune potion et n’a attaché à son corps aucune amulette.

« Modou Lô avait dit qu’il n’allait même pas user de pratiques mystiques contre Ama Baldé. C’est Serigne Ndiaye et Papiss Kharagne qui sont allés chercher les gris gris et autres. Modou Lô était sûr qu’il allait battre son adversaire même sans mystique », a-t-il laissé entendre sur la TFM.

Khadim Gadiaga a, par ailleurs, révélé ce qui a fait la différence dans ce choc. « Modou Lô est exceptionnel. Il a travaillé la vivacité, la rapidité et la force. Ama Baldé a chuté non seulement par 4 appuis, mais a aussi touché le sol avec sa poitrine », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter : « Xaragne Lô est une légende de l’arène. Il nous a tout donné et vraiment nous sommes très heureux. Le monde entier nous donnait perdant ce soir, mais grâce à Dieu et à tous les Parcellois, la victoire est nôtre ».

Modou Lô s’est imposé, dimanche 5 novembre, sur Ama Baldé. Le lutteur de Pikine a reçu pas moins de 22 coups de poings de son adversaire. Avec cette victoire, Modou Lô conserve ainsi son titre de Roi des Arènes.