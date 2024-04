Modou Lô confirme qu’il n’affrontera plus Balla Gaye 2 : “Non c’est fini, il faut tendre la main aux jeunes lutteurs…”

Sur iGfm, Modou Lô a confirmé qu’il n’affrontera plus Balla Gaye 2. Le roi des arènes met fin aux espoirs d’un troisième acte entre lui et le Lion de Guédiawaye. C’est ainsi la fin de l’une des rivalités les plus marquantes de l’histoire de la lutte sénégalaise.

“Comme je l’avais dit je n’accorderai plus de revanche et je n’en prendrai plus. Donc non (je n’affronterai plus Balla Gaye). L’arène ne se limite pas à nous deux. On doit permettre aux autres lutteurs de nous affronter pour élargir les choses et entrer dans une nouvelle ère. J’ai affronté Balla Gaye à deux reprises, de même que Gris Bordeaux Lac 2 et Eumeu Sène. Donc je ne trouve pas intéressant de lutter avec eux pour une troisième fois. Il faut tendre la main aux jeunes lutteurs”.