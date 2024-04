Parrainage des combats de lutte : Modou Lo, Roi des Arènes, défie le ministre Birame Souleye Diop

Dans une déclaration fracassante, Modou Lo, le Roi des Arènes, a vivement critiqué les propos du Ministre du Pétrole, Birame Souleye Diop, concernant le parrainage des combats de lutte au Sénégal. Alors que le nouveau ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a affirmé que le gouvernement ne soutiendrait aucune activité sportive, Modou Lo n’a pas mâché ses mots.

Selon le champion de lutte, le Ministre Diop devrait concentrer son attention sur des questions plus cruciales pour le développement du pays. Il estime que le secteur du pétrole et du gaz nécessite une gestion compétente et focalisée, plutôt que des débats sur le parrainage des événements sportifs.

Modou Lo souligne également que les promoteurs de combats de lutte investissent des sommes considérables dans leurs événements, bien au-delà de ce que pourrait apporter un parrain. Pour lui, le soutien financier d’un parrain ne représente qu’une infime fraction des investissements nécessaires pour organiser un combat de lutte.