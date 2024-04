Keur Massar : 2 cambrioleurs et un dealer tombent

Le 15 avril 2024, le chef de service du commissariat de Jaxaay a été informé, vers 3 h, que des cambrioleurs à bord d’un véhicule étaient sur le point de cambrioler un magasin sis aux Parcelles-Assainies de Keur Massar.

Séance tenante, le commissaire Youssoupha Thioub a déployé ses éléments de la brigade de recherches. Se sentant découverts, les malfaiteurs ont pris la fuite. Mais l’un d’eux a été pris par les policiers.

Soumis à un interrogatoire, M. Konaté a balancé l’identité de ses acolytes. Il a confié également que ses compères ont l’habitude de se retrouver dans la forêt classée de Keur Massar pour s’enivrer et s’approvisionner en chanvre indien auprès d’un dealer. M. Konaté a révélé aussi que son acolyte B. Diané avait loué le véhicule ayant servi à la commission du cambriolage à Keur Massar. La fouille de la Ford Fusion noire a permis aux policiers de découvrir un arrache-clou, une cisaille et d’autres objets.

Plus de 2 kg de chanvre indien saisis dans la forêt classée de Keur Massar

La descente dans la forêt classée de Keur Massar s’est révélée fructueuse, avec l’arrestation du dealer S. I. Ndiaye alias “Ndama”, en possession de 2 kg de “yamba” et une quantité en vrac de 851 g de cette drogue, 33 enveloppes destinées à l’emballage de la drogue et deux paires de ciseaux.

La poursuite des investigations a permis aux hommes du commissaire Thioub de mettre fin à la cavale de M. Diané qui avait loué le véhicule.

On nous informe que le gang avait cambriolé également le magasin de T. B. Ce grossiste a été dépouillé de la somme de 5 800 000 F CFA. L’exploitation des images de la vidéosurveillance a permis aux enquêteurs d’identifier formellement les auteurs, dont M. Konaté.

Au terme de l’enquête, les deux cambrioleurs arrêtés et le trafiquant de drogue S. I. Ndiaye ont été déférés ce jeudi pour association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion avec usage de moyen roulant, complicité par fourniture de moyens ayant servi à commettre ces faits et détention et trafic de chanvre indien. Les fugitifs sont, eux, recherchés par la police.