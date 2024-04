Lettonie – Seuls 3 clubs sur 10 n’ont pas de joueurs sénégalais en Virsliga !

La première division lettonne (Virsliga) est l’un des championnats européens qui compte le plus de joueurs sénégalais cette saison. Sur les 10 clubs de l’élite du football letton, seuls clubs ne comptent un joueur sénégalais dans son effectif.

Après la Ligue 1 française de football, le championnat dans lequel les joueurs du pays de la Téranga évoluent le plus (22 joueurs), la Virsliga lettonne de football est la deuxième ligue européenne qui compte cette saison le plus de Sénégalais avec 17 joueurs.

Seuls 3 clubs sur 10 n’ont pas de joueurs sénégalais

Sur les 10 clubs de l’élite du football letton, seules 3 formations ne comptent pas dans leurs effectifs un joueur sénégalais. Il s’agit de FS Jelgava, du FK Tukums 2000 et du FK RFS. Les 7 autres formations qui restent comptent dans leurs rangs au moins un joueur sénégalais.

FK Liepāja, le club qui a le plus grand nombre de joueurs sénégalais

Au FK Liepāja, 5 joueurs sénégalais défendent les couleurs de cette équipe cette saison, 2 défenseurs et 1 milieu de terrain 2 attaquants. Il s’agit de Pape Fall, Cheikh Serigne Faye, Cheikh Diouf, Mouhamadou Moustapha Diaw et de Mohamed Rassoul Ba. Les 2 autres clubs qui comptent le plus de 2 joueurs sénégalais dans leurs effectifs son FK Auda et Valmiera FC. Pour FK Auda, Il a dans son groupe 3 sénégalais, à savoir l’ancien joueur de Diambars FC, Malèye Diagne, Mor Talla Gaye et El Hadj Mané. Et les 3 « Lions » qui évoluent du côté de Valmiera FC sont Djibril Guèye, Meissa Diop et Alioune Ndoye.

Liste des joueurs sénégalais de Virsliga Lettonie en 2023-2024

FK Liepāja (5 joueurs)

Pape Fall

Cheikh Serigne Faye

Cheikh Diouf

Mouhamadou Moustapha Diaw

Mohamed Rassoul Ba

FK Auda (3 joueurs)

Malèye Diagne

Mor Talla Fall

El Hadj Mané

Valmiera FC (3 joueurs)

Djibril Guèye

Meissa Diop

Alioune Ndoye

Riga FC (2 joueurs)

Ousseynou Niang

Mouhamed El Bachir Ngom

FK Metta (2 joueurs)

Mohamet Lamine Corréa

Ousmane Sow

BFC Daugavpils (1 joueur)

Barthélemy Diédhiou

Grobina (1 joueur)

Pape Doudou Diouf Ndiaye