Kébémer: Venu au chevet de son collègue en garde à vue, C. Fall surpris en train de fumer du yamba derrière le commissariat

Un fait insolite pollue l’atmosphère à Kébémer depuis la semaine dernière. Un policier a surpris un chauffeur qui fumait du chanvre indien dernier le commissariat urbain local, selon des sources. Arrêté, C. N. Fall a été déféré au parquet de Louga. Détails !

Venu au commissariat urbain de Kébémer pour rendre visite à son collègue, C. Diop, placé en garde à vue pour refus d’obtempérer […], le chauffeur C. N. Fall a fini par se retrouver en détention. Et pour cause, il a été arrêté en possession d’un cornet entamé de chanvre indien selon des sources .

Le chauffeur a pris son joint pour fumer au moment où il communiquait au téléphone portable derrière le commissariat.

Ayant senti l’odeur de la drogue sans doute , le chef de poste a surpris ce fumeur en flagrant délit. Le policier a procédé à son interpellation.

Interrogé sur procès-verbal, C. N. Fall a reconnu avoir consommé de la drogue derrière le commissariat urbain de Kébémer. Au terme de l’enquête, le chauffeur incriminé a été déféré au tribunal de grande instance de Louga pour détention et usage de chanvre indien portant sur un cornet.