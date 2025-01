Kawtef: Un faux sous-officier de l’administration pénitentiaire arrêté à Mbour

Le commissariat central de Mbour a mis fin aux agissements délictuels d’un faux sous-officier de l’administration pénitentiaire. Le faussaire A. Diédhiou et ses deux complices dont un instituteur ont été présentés ce vendredi au procureur de la République. Voici les détails de l’enquête.

Membre de la sous-commission régionale des arbitres (CRA) de Mbour, A. Diedhiou risque de compromettre son activité professionnelle à la suite de son arrestation par les hommes du commissaire Bara Niang pour usurpation de fonction.

Cet arbitre a réussi à tromper son monde. En allant au stade Caroline Faye, il portait parfois son blouson avec l’effigie de l’administration pénitentiaire.

Mais le faussaire a été démasqué le 15 janvier dernier. Ce jour-là, alors qu’il contrôlait un véhicule de transport en commun, un agent de police a suspecté un passager portant l’uniforme de l’administration pénitentiaire avec un galon de la gendarmerie nationale.

Sommé de décliner son identité, A. Diédhiou s’est présenté comme un sous-officier de l’administration pénitentiaire en service à la Maison d’Arrêt et de Correction ( MAC) de Mbour.

Il a été embarqué au commissariat central local où une fausse carte professionnelle en son nom a été découverte par devers lui, à la suite d’une séance de palpation de sécurité.

La poursuite des investigations a permis aux hommes du commissaire Bara Niang de mettre la main sur les deux confectionneurs de la fausse carte professionnelle. Il s’agit de l’instituteur E.N. Mbaye et de l’infographe S. Sow.

Interrogé sur procès-verbal, le duo incriminé a avoué avoir confectionné la fausse carte pour le compte de l’arbitre A. Diédhiou. Ils ont déclaré avoir été roulés dans la farine par A. Diédhiou qu’ils considéraient comme un agent de l’administration pénitentiaire.

Il ressort du dossier que le faussaire avait fait croire à l’instituteur E.N. Mbaye qu’il a perdu sa carte professionnelle en lui envoyant sa photo Via WhatsApp. Et l’infographe S. Sow lui a confectionné une nouvelle carte.

La perquisition effectuée dans l’imprimerie appartenant à l’enseignant E.N. Mbaye, s’est soldée par la saisie d’un lot de 37 cartes vierges et 02 faux cartes déjà confectionnées au profit de Sapeurs-Pompiers selon des sources de Seneweb proches du parquet.

Au terme de l’enquête, les trois mis en cause ont été déférés pour usurpation de fonction, faux et usage de faux et complicité.