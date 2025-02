Cour des Comptes: “Nous poursuivrons toute personne impliquée dans des malversations”, Ousmane Diagne

Le gouvernement du Sénégal a fait face ce soir avec la presse pour se prononcer sur le rapport de la Cour des comptes dont le contenu occupe toutes les discussions à Dakar. Réunis au 10 ème étage du building administratif, ce sont pas moins de 5 ministres qui se sont laissés prêtés au jeu des questions réponses.

Au menu des activités se sont trouvées les lancinantes questions de la gestion des rapports de la Cour des Comptes sur la gestion allant de 2019 à 2024. Invité à se prononcer sur les suites qui pourraient être réservées à ce qu’il est convenu d’appeler “le bradage des fonds publics du Sénégal sous Macky Sall”, Ousmane Diagne, le ministre de la justice, a fait savoir qu’une enquête exhaustive sera diligentée.

“L’exploitation de ces documents a permis de relever qu’en dehors des taux anormalement élevés des taux des manquements graves qui pourraient relevés diverses qualifications pénales ont été constatées. Du faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d’argent et enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Ces faits pourraient, à l’analyse, impliquer diverses personnes notamment d’anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et des particuliers.” A fait savoir Ousmane Diagne.

Se voulant très clair, Ousmane Diagne a fait que “toutes les personnes impliquées dans ces irrégularités et leurs complices seront poursuivies.” A-t-il fait savoir. S’il s’est refusé de citer les noms des personnes susceptibles d’être poursuivies comme l’ont invité des journalistes, Ousmane Diagne a déclaré que seule une enquête pourrait situer les responsabilités.

Pour le ministre de la justice, “ces actes ne peuvent pas rester impunies“. Comme lui, le ministre Mouhamadou Al-Amine Lô, le Secrétaire général du gouvernement a fait savoir que “ce sont des crimes graves qui ont été commis non pas à l’encontre des adultes d’aujourd’hui mais envers les générations futures.“