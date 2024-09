LA JUSTICE MILITAIRE ORDONNE LA LIBÉRATION « IMMÉDIATE » DES SUSPECTS LES 30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE🇬🇼‼️

Le parquet de justice militaire a ordonné la libération immédiate des suspects dans l’affaire des 30 novembre et 1er décembre 2023, considérée comme une « tentative de coup d’État » par les autorités actuelles de Guinée-Bissau.

Il s’agit du capitaine de frégate Mita Cumba Nhace, du lieutenant Júlio Incanha, du lieutenant José Nunes Nanque, du lieutenant Mário António Rut, du lieutenant Adama Djata, de l’enseigne Amado Seide, du 1er sergent Luís Sambú, du 1er sergent Bubacar Joaquim Oliveira Dias, du 1er sergent José Mbunh, du 1er sergent Ibraima. Tchuda, le sous-sergent Adulai Baldé, les assistants Bubacar Turé, Abrão Oliveira Sanca et Rogério Sino Mendes.

Dans l’ordonnance, avec le dossier n° 07/2024, le Parquet de la Justice Militaire a justifié la décision sur la base des deux ordonnances du Juge d’Instruction Pénale (JIC) qui a appliqué les mesures de détention préventive et l’obligation de présentation périodique et l’obligation de rester. aux suspects.

Une source du Parquet de la Justice Militaire a déclaré à O Démocrate que sur les 14 suspects dont la libération a été ordonnée avec effet immédiat, des mesures coercitives ont été appliquées à 13, en attendant de nouvelles modalités de procédure, et un (1), le capitaine de frégate Mita Cumba Nhace, a vu son l’affaire a été classée sans suite par la justice militaire.

L’informateur a déclaré que les 14 suspects avaient été libérés hier, le 3 septembre, et qu’ils se trouvaient chez eux.

Il convient de noter que l’affaire des 30 novembre et 1er décembre 2022 a été à l’origine de fusillades entre la Garde nationale, qui a expulsé de force l’ancien ministre des Finances, Suleimane Seidi, et le secrétaire d’État au Trésor, António Monteiro. cellules de la Police Judiciaire (PJ) et des Forces Armées.

Le président de la République, Umaro Sissoco Embaló, avait alors considéré cet incident militaire comme une tentative de coup d’État et, par conséquent, a limogé le gouvernement à la suite des dernières élections législatives du 4 juin 2023 et dissous l’Assemblée populaire nationale.